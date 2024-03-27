Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için devrede! Bonservisi alınacak Fenerbahçe, devre arasında kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için adımlar atmaya başladı.

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Fenerbahçe yönetimi, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'yü bonservisi ile almak için Atletico Madrid ile masaya oturacak.

2 milyon euro karşılığında 6 ay için alınan stoperi, İspanyol kulübü 15 milyon eurodan aşağıya satmayı düşünmüyor.

İstanbul'da kalmak istiyor

Türkiye'de yaşamaktan ve yakın arkadaşları Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci gibi isimlerle birlikte olmaktan büyük keyif aldığını belirten Çağlar, İstanbul'da kalmak istiyor.

Fenerbahçe yönetimi de başarılı stoperi önümüzdeki sezonda takıma kazandırmanın planlarını yapıyor.

İndirim gerçekleşirse, transfer olacak

Bu doğrultuda Fenerbahçe, Atletico Madrid ile bonservis pazarlığı konusunda yakın zamanda masaya oturacak.

İspanyol devinin indirim yapması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Sezon performansı

Sarı-lacivertli formayla 7 maça çıkan Çağlar Söyüncü, takımına 1 asistlik katkı yaptı.