Haberler



Transfer dosyası



Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaştı! Gözler Atletico Madrid'e çevrildi

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaştı! Gözler Atletico Madrid'e çevrildi Savunma bölgesine Leonardo Bonucci'nin ardından bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile anlaştığı ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki stoper için Atletico Madrid'e kiralama teklifi yaptığı ve İspanyol ekibinden yanıt beklediği belirtildi.