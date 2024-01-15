Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaştı! Gözler Atletico Madrid'e çevrildi

20 haftası geride kalan Süper Lig'de yalnızca 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 53 puanla rakiplerinin önünde lider durumda bulunan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor.
Devre arası transfer dönemine hızlı başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından bir ismi daha renklerine bağlamak istiyor.
Samet Akaydin'in Panathinaikos'a kiralanması üzerine savunma bölgesi için Bonucci'nin ardından bir futbolcuyu daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıldı.
Çağlar'la anlaşma sağlandı
Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı.
Haberde, Atletico Madrid'e resmi 'kiralama' teklif yapan Fenerbahçe, transferi tamamlamak için İspanyol ekibinin vereceği cevabı beklediği öne sürüldü.
Avrupa'dan talipleri var
Atletico Madrid'den ayrılmayı planlayan milli oyuncu ile Fulham, Porto ve Roma gibi takımlar da ilgileniyor.
Atletico'da 9 maça çıktı
15 milyon euro piyasa değerine sahip olan Çağlar Söyüncü, sezon başında Leicester City'den bedelsiz bir şekilde ayrılarak Atletico Madrid'e imza atmıştı.
Milli oyuncu, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında forma şansı bulmakta zorlandığı kırmızı-beyazlı ekipte 9 resmi maça çıktı.
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