Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladı Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştı.

Milli futbolcunun 6 aylık kiralık transferi için anlaşma sağlanırken anlaşmada satın alma opsiyonu ise bulunmuyor.

İstanbul'a geliyor

Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki stoperin transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü, kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Sadece 212 dakika sahada kalabildi

Sezon başında 5 yıllık Leicester City kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı, 1 de kırmızı kart gördü

Çağlar Söyüncü, 55 karşılaşmada şans bulduğu A Milli Takım formasıyla 2 gol sevinci yaşadı.