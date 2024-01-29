Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladı Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 60 puanla zirvede bulunan Fenerbahçe kadrosuna bir yeni futbolcu daha ekledi.

Daha önce Ali Koç döneminde 18 stoper transfer eden sarı-lacivertliler Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü transfer ettiğini duyurarak bu rakamı 19'a çıkardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek." denildi.

"Çok mutluyum"

İmza sonrası açıklama yapan Çağlar Söyüncü şunları söyledi:

Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım.

Öte yandan milli futbolcunun bu sezon 2 numarayı giyeceği öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin stoper transferleri

2018-19 sezonu Diego Reyes, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz.

2019-20 sezonu Zanka, Adil Rami, Simon Falette

2020-21 sezonu Marcel Tisserand, Mauricio Lamos, Attila Szalai

2021-22 sezonu Kim Min-jae, Steven Caulker

2022-23 sezonu Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın

2023-24 sezonu Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Omar Fayed, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü