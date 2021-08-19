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    Fenerbahçe, Cedrid Bakambu için beklemeye geçti

    Fenerbahçe, Cedrid Bakambu için beklemeye geçti

    Fenerbahçe, santrafor transferi için anlaştığı oyuncu Bakambu'nun menajerinden gelecek haberi bekliyor. Fesih işlemi tamamlanırsa, imzalar atılacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 12:36
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    Vitor Pereira’nın kadroda görmeyi çok istediği Cedric Bakambu için çalışmalar sürüyor. Kariyerini yeniden Avrupa’da sürdürmek isteyen Kongolu yıldız, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.

    Bakambu’nun amacı, bonservisini eline alarak sarı-lacivertlilere transfer olmak. Yönetim de bu nedenle aceleci davranmadan beklemeye geçti.

    Cedric Bakambu'nun performansı İZLE

    Fenerbahçe, Cedrid Bakambu için beklemeye geçti #1

    FENERBAHÇE BEKLEMEDE

    Tecrübeli hücum oyuncusu, kulübü Beijing Guoan’ın ödemelerde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sözleşme fesih sürecini başlattı.

    Şu anda tatilde olan yıldız futbolcu ve Fenerbahçe, Çin ekibiyle görüşmeleri sürdüren menajeri Jonathan Barnett’tan gelecek haberleri beklemeye başladı.

    Fenerbahçe, Cedrid Bakambu için beklemeye geçti #2

    MENAJERDEN OLUMLU HABER GELİRSE İMZALAR ATILACAK

    Fanatik’in haberine göre; Barnett’tan fesih konusunda olumlu haber gelirse, Bakambu ve menajeri İstanbul’da buluşarak Fenerbahçe ile masaya oturacak. Taraflar, resmi sözleşmeye imza atarak transferi noktalayacak.

    Fenerbahçe, Cedrid Bakambu için beklemeye geçti #3

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