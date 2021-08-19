Fenerbahçe, Cedrid Bakambu için beklemeye geçti

Fenerbahçe, santrafor transferi için anlaştığı oyuncu Bakambu'nun menajerinden gelecek haberi bekliyor. Fesih işlemi tamamlanırsa, imzalar atılacak.

Vitor Pereira’nın kadroda görmeyi çok istediği Cedric Bakambu için çalışmalar sürüyor. Kariyerini yeniden Avrupa’da sürdürmek isteyen Kongolu yıldız, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.

Bakambu’nun amacı, bonservisini eline alarak sarı-lacivertlilere transfer olmak. Yönetim de bu nedenle aceleci davranmadan beklemeye geçti.

Cedric Bakambu'nun performansı İZLE

FENERBAHÇE BEKLEMEDE

Tecrübeli hücum oyuncusu, kulübü Beijing Guoan’ın ödemelerde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sözleşme fesih sürecini başlattı.

Şu anda tatilde olan yıldız futbolcu ve Fenerbahçe, Çin ekibiyle görüşmeleri sürdüren menajeri Jonathan Barnett’tan gelecek haberleri beklemeye başladı.

MENAJERDEN OLUMLU HABER GELİRSE İMZALAR ATILACAK

Fanatik’in haberine göre; Barnett’tan fesih konusunda olumlu haber gelirse, Bakambu ve menajeri İstanbul’da buluşarak Fenerbahçe ile masaya oturacak. Taraflar, resmi sözleşmeye imza atarak transferi noktalayacak.