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    Fenerbahçe, Cisse'nin lisansını çıkardı

    Süper Lig'in 4. haftasında Karagümrük'ü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de, yeni transfer Papiss Cisse'nin lisansı çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 11:42
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    Fenerbahçe, Cisse'nin lisansını çıkardı

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse'nin lisansı çıkarıldı.

    Senegalli golcünün, Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

    "BAŞARI İÇİN BİR AİLE GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"

    Sarı-lacivertliler, 35 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    Bu sezonki 15. transfer olan Cisse, "Herkese teşekkür ederim. Artık Fenerbahçeliyim ve çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarı beni beklesin ve görsün. Beklentilerini karşılamak ve takıma yardımcı olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Başarı için bir aile gibi çalışacağız." dedi.

    Fenerbahçe, Cisse nin lisansını çıkardı #1

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