Fenerbahçe deneyimli futbolcuyu gönderiyor: Kulüp bul

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe, 2022 yazında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres ile yollarını ayırıyor.
Menajerine "Kulüp bul" talimatı
Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerine, 29 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda kulüp bulmasını söyledi.
Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında Peres'in lisansını çıkarmamıştı.
1 sezon daha sözleşmesi var
Kanarya'da toplam 23 maçta süre bulan Peres, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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