Fenerbahçe deneyimli futbolcuyu gönderiyor: Kulüp bul Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'e veda etmeye hazırlanıyor. 29 yaşındaki futbolcunun menajerine sezon sonunda Peres için kulüp bulması söylendi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe, 2022 yazında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres ile yollarını ayırıyor.

Menajerine "Kulüp bul" talimatı

Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerine, 29 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda kulüp bulmasını söyledi.

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında Peres'in lisansını çıkarmamıştı.

1 sezon daha sözleşmesi var

Kanarya'da toplam 23 maçta süre bulan Peres, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.