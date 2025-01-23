Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı

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Devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, savunma hattını yıldız isimlerle güçlendirdi.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Aston Villa'da oynayan Diego Carlos ve Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirmişti.

Fenerbahçe, Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'la 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

"SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ailemize hoş geldin Diego Carlos



Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.



Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Diego Carlos’a ‘ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

İmzanın ardından konuşan başarılı savunma oyuncusu, şu açıklamayı yaptı:

Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

11 milyon euro piyasa değerine sahip 31 yaşındaki Carlos, bu sezon Aston Villa formasıyla 10'u Premier Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 maçta görev yaptı.