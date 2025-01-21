Fenerbahçe, Diego Carlos'un transferini açıkladı

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Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda Aston Villa forması giyen savunma oyuncusu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı vurgulanarak, "Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir" denildi.

31 yaşındaki futbolcunun gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

ÖDENECEK BONSERVİS ÜCRETİ

Fenerbahçe, futbolcunun transferi için Aston Villa'ya 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Diego Carlos, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.