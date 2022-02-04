Fenerbahçe, Diego Costa'nın isteklerini kabul etti

Fenerbahçe ile adı anılan Diego Costa, adım adım sarı-lacivertlilere yaklaşıyor. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Diego Costa'nın isteklerini kabul ettiğini yazdı.

Süper Lig'de kış transfer döneminde tek takviyesini Ozan Tufan ile yapan Fenerbahçe, bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

7 Ocak'ta Atletico Mineiro ile sözleşmesi sona eren Brezilya asıllı İspanyol yıldız, Türkiye'ye gelmenin hazırlıklarını yapıyor.

FENERBAHÇE COSTA'NIN İSTEKLERİNİ KABUL ETTİ

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Diego Costa ile anlaşmaya vardığını yazdı. Sarı-lacivertliler, yıldız golcünün isteklerini kabul etti. Avrupa'ya dönmek isteyen 33 yaşındaki golcü, Corinthians yerine Fenerbahçe'yi tercih etti.

Fenerbahçe'nin, Diego Costa ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

495 MAÇTA 186 GOL

Kariyerinde Braga, Atletico Madrid, Chelsea forması giyen Diego Costa, 495 karşılaşmada ter döktü. İspanyol oyuncu bu maçlarda 186 gol atarken, 72 asist yaptı.

CORINTHIANS DA İSTİYOR

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'ın da istediği Diego Costa'nın Avrupa'ya geri dönmek istediği, bu nedenle de Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğu belirtildi.