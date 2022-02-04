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    Fenerbahçe, Diego Costa'nın isteklerini kabul etti

    Fenerbahçe, Diego Costa'nın isteklerini kabul etti

    Fenerbahçe ile adı anılan Diego Costa, adım adım sarı-lacivertlilere yaklaşıyor. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Diego Costa'nın isteklerini kabul ettiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 13:16
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    Süper Lig'de kış transfer döneminde tek takviyesini Ozan Tufan ile yapan Fenerbahçe, bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    7 Ocak'ta Atletico Mineiro ile sözleşmesi sona eren Brezilya asıllı İspanyol yıldız, Türkiye'ye gelmenin hazırlıklarını yapıyor.

    FENERBAHÇE COSTA'NIN İSTEKLERİNİ KABUL ETTİ

    Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Diego Costa ile anlaşmaya vardığını yazdı. Sarı-lacivertliler, yıldız golcünün isteklerini kabul etti. Avrupa'ya dönmek isteyen 33 yaşındaki golcü, Corinthians yerine Fenerbahçe'yi tercih etti.

    Fenerbahçe'nin, Diego Costa ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Fenerbahçe, Diego Costa nın isteklerini kabul etti #1

    495 MAÇTA 186 GOL

    Kariyerinde Braga, Atletico Madrid, Chelsea forması giyen Diego Costa, 495 karşılaşmada ter döktü. İspanyol oyuncu bu maçlarda 186 gol atarken, 72 asist yaptı.

    Fenerbahçe, Diego Costa nın isteklerini kabul etti #2

    CORINTHIANS DA İSTİYOR

    Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'ın da istediği Diego Costa'nın Avrupa'ya geri dönmek istediği, bu nedenle de Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğu belirtildi.

    Fenerbahçe, Diego Costa nın isteklerini kabul etti #3

    Fenerbahçe, Diego Costa nın isteklerini kabul etti #4


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