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    Fenerbahçe, Diego Rossi için 10 milyon euro istiyor

    Fenerbahçe'nin 5,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığı Rossi için Palmeiras, 7 milyon euro önerdi ama yönetim kabul etmedi. Futbolcu için en az 10 milyon euro beklentisi var.
    • 13.06.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 14:39
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    Fenerbahçe, Diego Rossi için 10 milyon euro istiyor

    Fenerbahçe, bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken bir yandan da eldeki yıldızlara gelen teklifleri değerlendiriyor.

    Diego Rossi de ciddi piyasası olan isimlerden. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile kiraladığı ve sonrasında 5,5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Uruguaylı kanat oyuncusu için Flamengo, Corinthians ve Palmeiras kulüpleri devreye girdi. Ki bunlardan Palmeiras, 7 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

    Yönetim ise teklifi az bulup, olumsuz cevap verdi. Beklenti en az 10 milyon euro.

    Fenerbahçe, Diego Rossi için 10 milyon euro istiyor #1

    "Transferler yetişsin"

    Bu arada Teknik Direktör Jorge Jesus, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede, 19-20 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna kadar transferlerin yetişmesini istedi.

    Yönetime verdiği ilk raporda 5 transferi yeterli gören Jesus, kamp döneminden sonra yeniden yönetimle bir değerlendirme yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması hâlinde 1-2 mevkiye daha takviye yapılacak.

    Topuk Yaylası kampının ardından gidecek ve kalacak oyuncuların durumu da kesinleşmiş olacak.

    Fenerbahçe, Diego Rossi için 10 milyon euro istiyor #2


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