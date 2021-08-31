Fenerbahçe, Diego Rossi ile anlaştı

Fenerbahçe sol kanat transferinde Uruguaylı Diego Rossi için Los Angeles FC ile anlaştı. Salı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun İstanbul'a davet edildiği açıklandı.

Fenerbahçe, Uruguaylı Diego Rossi'yle anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun İstanbul'a davet edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.





URUGUAY MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ

23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin Uruguaylı ismi Salı günü 13.00'te İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Penarol'den 2.5 milyon euro karşılığı Los Angeles'a transfer olan Uruguaylı oyuncu, geçen sezon 19 maçta 6 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. İtalyan pasaportu da olan oyuncu Uruguay Milli Takımı'na da seçildi ancak henüz maça çıkmadı.



