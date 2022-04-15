Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euro karşılığında kalıcı olarak aldığını açıkladı.

Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin bonservisinin alındığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, Uruguaylı futbolcunun bonservisinin 5.5 milyon euroya alındığını duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama:

"2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır."





Fenerbahçe'de ne yaptı?

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 33 resmi maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Diego Rossi gol ve asist katkısını Süper Lig maçlarında yaptı.