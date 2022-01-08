Fenerbahçe Divock Origi'yi istiyor

Fenerbahçe'nin, Liverpool'da forma giyen Divock Origi'yi transfer listesine koyduğu öğrenildi.

Teknik direktör arayışları kadar, transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE VE ORIGI

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, sarı-laciverlilerin Divock Origi'yi transfer önceliği olarak belirlediğini kaydetti.





YÜKSEK BİR KONTRAT

Tavolieri ayrıca Fenerbahçe'nin Belçikalı forvet için dolgun bir kontrat hazırladığını söyledi.

RAKİP NEWCASTLE UNITED

Belçikalı gazetecinin haberinde, Origi'nin İngiltere'den yüksek maaş teklifi alması durumunda Ada'da kalacağı vurgunırken, şu anda bu yönde bir teklif olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transferde Newcastle United ile rakip olduğu aktarıldı.