Fenerbahçe durmuyor! Rade Krunic transferinde de sona yaklaşıldı Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Rade Krunic transferinde anlaşma sağladı.

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Kış transfer döneminde kadrosuna 6 numara takviyesi yapmak isteyen ve uzun zamandır peşinde olduğu Milanlı Rade Krunic için görüşen Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Bosna-Hersekli yıldız için Milan'a 5 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir teklif yaptı. Milan'ın bu teklifi kabul ettiği ve transferin kısa sürede açıklanacağı ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin, anlaşmaya vardığı Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro bandında sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Milan'dan açıklama

Görüşmelerin büyük oranda tamamlanmasının ardından Milan CEO'su Giorgio Furlani, Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye transferini açıkladı.

Furlani, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Rade Krunic'in, Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic'e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar.

Dzeko transferi çözdü

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko'nun, Leandro Bonucci'nin ardından bu transferde Rade Krunic'i ikna etmek için elinden geleni yaptığı ortaya çıktı.

Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan Rade Krunic, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.