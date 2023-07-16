Fenerbahçe, Dusan Tadic transferini açıkladı Uzun süredir Beşiktaş ile anılan Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe Ajax'tan ayrılan Dusan Tadic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Uzun zaman Beşiktaş ile anılan Sırp golcüyü sarı-lacivertliler özel uçakla İstanbul'a getirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 34 yıl yaşındaki futbolcunun 2 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği ve yıllık 3,5 milyon Euro garanti ücret ile 2,5 milyon Euro imza parası alacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

34 maçta 29 gole direkt etki

Geçtiğimiz sezon Hollanda devi Ajax ile ligde 34 maça çıkan Dusan Tadic, 11 gol 18 asistlik istatistik yakaladı.