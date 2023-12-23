Fenerbahçe, Ece Türkoğlu'nu renklerine bağladı Fenerbahçe Kadın Futbol Takım, orta saha oyuncusu Ece Türkoğlu'nu kadrosuna kattı.

AA & Ensonhaber

Türkiye Kadınlar Futbol Ligi'nde mücadele eden Gökhan Bozkaya yönetimindeki Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe, orta sahada görev yapan Ece Türkoğlu'nu transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Amerika Kolej Ligi takımlarından Old Dominion Üniversitesi'nde forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Nice başarılar diliyoruz"

Fenerbahçe, transfer duyurusunda, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.