Fenerbahçe Edin Visca'nın peşini bırakmıyor

Yıllardır Edin Visca'yı kadrosuna katmak isteyen ancak Başakşehir'i ikna edemeyen Fenerbahçe'nin, bir kez daha turuncu-lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi.

Diego Perotti ile sol kanat problemini çözen Fenerbahçe, sağ kanatta yer alan isimlerin performansından menun kalmayınca transfer için harekete geçti.

Yıllardır Başakşehirli Visca'yı kadrosuna katmak isteyen ancak İstanbul ekibini ikan edemeyen sarı-lacivertlilerin, bu kez daha iyi bir teklif sunduğu öğrenildi.

4 MİLYON EURO ARTI DENİZ

Fenerbahçe yönetiminin, 4 milyon euronun yanı sıra, kiralık olarak gittiği Başakşehir'de iyi bir çıkış yakalayan Deniz Türüç'ü de bonservisiyle birlikte vermeye hazır olduğu kaydedildi.

9 yıldır Başakşehir forması giyen Visca'nın heykelini dikmeyi düşünen turuncu-lacivertlilerin, bu teklif karşısında nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.

Bu sezon 11 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 4 gol atıp 2 de asist yaptı.