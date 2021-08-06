Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 17 yaşındaki Emir Ortakaya ile anlaştı. Genç futbolcu için Barış Alıcı'nın takasta kullanılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve transfer olduğu günden bu yana başka takımlara kiralanan Barış Alıcı'nın yeni adresi belli oldu.

BARIŞ ALICI...

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Barış Alıcı'yla prensip anlaşmasına vardı. Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Barış Alıcı'nın transferi için hem kulübü ile hem de oyuncu ile prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı.

EMİR ORTAKAYA FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

Öte yandan sarı-lacivertlilerin, Barış Alıcı karşılığında Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı kadrosuna katacağı ifade edildi.

Ortakaya'nın yıllar önce Ülker Stadı'nda çekilen fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu.