Fenerbahçe, Emre Demir'i Gaziantep FK'ya kiralıyor Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan genç futbolcu Emre Demir'i kiralamak için harekete geçti.

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2023-2024 sezonunda çıktığı 9 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Transfer edilen futbolcular dışında kadrodan ayrılacak isimler de büyük merak uyandırırken sarı-lacivertliler, genç futbolcusu Emre Demir'e kiralık olarak veda etmek üzere.

Süper Lig'de henüz puanla tanışamayan ve teknik direktör Erdal Güneş'le yollarını ayıran Gaziantep FK, Emre Demir'i kiralık olarak transfer etmek için Fenerbahçe ile temasa geçti.

Görüşmelere başlandı

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin onay vermesi halinde Emre Demir, kiralık olarak Gaziantep FK forması giyecek.

Gaziantep FK yöneticileri önceki akşam Fenerbahçe yöneticileri ile Emre Demir'in kiralık transferi konusunda görüşmelere başladığı da söylendi.

Fenerbahçe'de maça çıkmadı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İspanyol devi Barcelona'dan bonservissiz bir şekilde kadroya katılan 19 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertliler ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe ile henüz resmi bir maça çıkamayan Emre Demir, geçen sezonunun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık geçirmişti.

Hücum oyuncusu, kırmızı-beyazlı ekiple 2 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.