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    Fenerbahçe, Emre Mor transferini bitirdi

    Fenerbahçe, Emre Mor transferini bitirdi

    Karagümrük ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekipte yönetimin, milli futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşme olumlu sonuçlandı.
    • 28.06.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 10:36
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    Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te müthiş bir sezon geçiren Emre Mor'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

    TRT Spor'da yer alan habere göre; Karagümrük ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekipte yönetim, milli futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmeyi de olumlu sonuçlandırdı.

    İmza ayrıntılara kaldı

    Başkanlar arasında yapılan görüşmede de sıkıntı yaşanmazken imzanın ayrıntılara kaldığı aktarıldı.

    Avrupa'da bazı kulüplerin yakından takip ettiği Emre’nin sarı-lacivertli formayı giymek istediği öğrenilirken, bir-iki gün içinde transferin sonuçlanması bekleniyor.

    Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde Emre Mor'un transfer süreci hakkında konuşmuş ve 24 yaşındaki kanat oyuncusunun dünya yıldızı olabilecek bir potansiyelde olduğunu vurgulamıştı.

    Fenerbahçe, Emre Mor transferini bitirdi #1

    "Emre gibi bir oyuncu bulamayız"

    Hurma, Emre'yi takımda tutmak istediğini dile getirmiş, ''Geçtiğimiz sezon 1. Lig takımları dahil kimse istemedi, hiç düşünmeden aldım. Benim kariyerimde çalıştığım en yetenekli oyuncu diyebilirim. Kaç paraya verirsek verelim hem sportif olarak hem de ekonomik olarak zarar etmiş olacağız. Emre'yi verdikten sonra 15 milyon euro bonservis ödeyelim, onun gibi bir oyuncu alamayız.'' ifadelerini kullanmıştı.

    Geçtiğimiz sezon Karagümrük'te 29 maça çıkan yıldız kanat oyuncusu, 6 gol, 4 asistle skora katkı sağladı.

    Fenerbahçe, Emre Mor transferini bitirdi #2


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