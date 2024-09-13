Fenerbahçe, Emre Mor'u Eyüpspor'a kiraladı Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertliler, sözleşme uzatmasının ardından milli futbolcuyu Eyüpspor'a kiralık olarak gönderdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Transfer döneminin bitimine dakikalar kala Fenerbahçe'de bir veda yaşandı.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler milli futbolcusu Emre Mor'la yollarını ayırdı.

ÖNCE SÖZLEŞME SONRA VEDA

Fenerbahçe, önce hücum oyuncusunun 2025'te bitecek sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Sarı-lacivertliler, sözleşme uzatılmasının ardından 27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kiralandığını açıkladı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Emre Mor'u 2022 yazında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertli forma altında 49 maçta sahaya çıkan 2 milyon euro piyasa değerindeki Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.