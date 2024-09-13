Fenerbahçe, Emre Mor'u Eyüpspor'a kiraladı
Haber Merkezi

döneminin bitimine dakikalar kala Fenerbahçe'de bir veda yaşandı.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler milli futbolcusu Emre Mor'la yollarını ayırdı.

ÖNCE SÖZLEŞME SONRA VEDA

Fenerbahçe, önce hücum oyuncusunun 2025'te bitecek sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Sarı-lacivertliler, sözleşme uzatılmasının ardından 27 yaşındaki futbolcunun ekibi Eyüpspor'a kiralandığını açıkladı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Emre Mor'u 2022 yazında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertli forma altında 49 maçta sahaya çıkan 2 milyon euro piyasa değerindeki Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

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Emre Çalışkan
Editör