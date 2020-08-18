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Fenerbahçe Enner Valencia ile anlaştı

Fenerbahçe Enner Valencia ile anlaştı

Transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe, bir futbolcuda daha sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Enner Valencia ile prensip anlaşmasına vardı.