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Fenerbahçe Enner Valencia ile anlaştı
Transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe, bir futbolcuda daha sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Enner Valencia ile prensip anlaşmasına vardı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 17:15
Bu sezon çok iddialı transferler yapan Fenerbahçe, şu ana kadar 6 ismi açıklayarak taraftarlarını heyecanlandırmıştı.
FENERBAHÇE DURMAK BİLMİYOR
Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Barış Sungur, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Erol Bulut'un isteği üzerine Enner Valencia'yı da gündemine aldı.
Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Ekvatorlu futbolcuyla prensipte anlaşan Kanarya, oyuncuyla önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.
Son olarak Tigres takımında oynayan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.