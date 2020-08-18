Dolar
7.3654
-0.2478%
Euro
8.7844
0.3186%
Altın
1995.39
0.5046%
Borsa
1091.73
0.5091%
G. Altın
470.848
0.0036%
Bitcoin
89342.73
-2.6512%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C
    Fenerbahçe Enner Valencia ile anlaştı

    Fenerbahçe Enner Valencia ile anlaştı

    Transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe, bir futbolcuda daha sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Enner Valencia ile prensip anlaşmasına vardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 17:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe Enner Valencia ile anlaştı

    Bu sezon çok iddialı transferler yapan Fenerbahçe, şu ana kadar 6 ismi açıklayarak taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

    FENERBAHÇE DURMAK BİLMİYOR

    Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Barış Sungur, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Erol Bulut'un isteği üzerine Enner Valencia'yı da gündemine aldı.

    Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Ekvatorlu futbolcuyla prensipte anlaşan Kanarya, oyuncuyla önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.

    Son olarak Tigres takımında oynayan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

    Fenerbahçe Enner Valencia ile anlaştı #1

    Görüş Bildir