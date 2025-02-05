Fenerbahçe, Eren Elmalı için şartları zorluyor

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Transfere çok hızlı bir giriş yaparak Diego Carlos, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic ve Anderson Talisca ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, son transferini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın durumunu yakından takip ediyor.

YENİDEN GÖRÜŞME YAPILACAK

Maximin'ın Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla beraber yabancı kontenjanında doluluk yaşayan Fenerbahçe rotayı yerli oyunculara çevirdi.

Buna göre sarı-lacivertliler milli oyuncu için bordo-mavililere anlaşma zemini olması halinde resmi teklif sunacak.

TRABZONSPOR'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Karadeniz devi 2022 yılında 3.6 milyon euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro talep ediyor.

Fenerbahçe'nin bu transfer için oyuncu takasını da teklif edebileceği kaydedildi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Eren Elmalı ara transfer döneminin başlarında Galatasaray ile anlaşma noktasına gelmiş fakat Galatasaray'ın 3 milyon eurodan yukarı çıkmaması sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

PERFORMANSI

Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli takım ile de 14 maça çıkan genç sol bekin piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gözüküyor.

Eren Elmalı bu sezon ise Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.