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    Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran ve Sinan Bolat'tan birisini transfer edecek

    Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran ve Sinan Bolat'tan birisini transfer edecek

    Fenerbahçe'nin başarılı file bekçesi Berke Özer'in takımdan ayrılması sonrası sarı-lacivertli ekip, yedek kaleci olarak listesine Ertuğrul Taşkıran ve Sinan Bolat ile anlaşma sağladı.
    • 27.05.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 11:19
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    Süper Lig'de Fenerbahçe, kabus gibi geçen ilk yarıyının ardından ikinci yarıda İsmail Kartal'ın gelmesiyle müthiş başarıya imza etti.

    Sarı-laciverli ekip, ligi şampiyon olarak tamamlayamasa da 73 puanla 2. sırada bitirmeyi başardı.

    Diğer yandan gelecek sezon hazırlıklarına başlayan ekip, işe takımın kalecelerinden olan Berke Özeri'in ayrılığıyla başladı.

    Berke, "Hakkınızı helal edin" mesajı ile veda etmişti

    Berke Özer, yayınladığı mesajla Fenerbahçe 'ye resmen veda etmişti.

    Özer, "Bu geçen süre benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Sizlerle beraber üzüldüm, sevindim, ağladım, güldüm. Sevgili ailem, Fenerbahçe'me belki saha içinden artık destek olamayacağım ama kalbim ve ruhum ile tüm desteğim sürecek. Bu ayrılık asla bir veda değil. Fenerbahçe'nin bir parçası, bir taraftarı olmanın gururunu ve mutluluğunu her zaman en derinden yaşamaya devam edeceğim. Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimize, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, tüm kulüp personeline ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin." mesajını paylaşmıştı.

    Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran ve Sinan Bolat tan birisini transfer edecek #1

    Yedek kaleci aranıyor

    Berke Özer'in takımdan ayrılması sarı-lacivertli ekibi yedek kaleci arayışına soktu.

    Ertuğrul Taşkıran ile her konuda anlaşıldı

    Altay Bayındır ile rekabete girecek yerli ve tecrübeli bir kaleci için adaylar bulunurken altyapıdan yetişen ve şu anda Kasımpaşa'da oynayan 32 yaşındaki Ertuğrul Taşkıran ile transferde son aşamaya gelindiği ve her konuda anlaşma sağlandığı ifade edildi.

    Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran ve Sinan Bolat tan birisini transfer edecek #2

    Sinan Bolat da tamam

    Aynı zamanda sarı-lacivertli ekibin listenin diğer ismi Sinan Bolat'la da her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. 33 yaşındaki tecribeli kalecinin Gent'le olan sözleşmesi sona ermişti.

    İkili arasında seçim yapılacak

    Fenerbahçe yönetiminin iki kaleci arasında seçim yaptıktan sonra bir isme imza attırılacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran ve Sinan Bolat tan birisini transfer edecek #3

    Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran ve Sinan Bolat tan birisini transfer edecek #4


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