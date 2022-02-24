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    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile prensipte anlaştı

    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde sona geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 14:32
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    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile prensipte anlaştı

    Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken, Fenerbahçe zirve yarışından uzak kaldı.

    Sarı-lacivertlilerde birçok oyuncu eleştirilirken Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler, taraftarın sevgilisi haline geldi.

    Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'yu yeni sözleşme için ikna çalışmalarına başlamıştı.

    Taraflar, kontrat süresi ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile prensipte anlaştı #1

    SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜP RESMİLEŞECEK

    Sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeri ile son detayları görüştükten sonra anlaşmayı resmileştirecek.

    Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcunun yurt dışından da bir çok talibi var.

    Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile prensipte anlaştı #2


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