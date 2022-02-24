Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde sona geldi.

Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken, Fenerbahçe zirve yarışından uzak kaldı.

Sarı-lacivertlilerde birçok oyuncu eleştirilirken Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler, taraftarın sevgilisi haline geldi.

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'yu yeni sözleşme için ikna çalışmalarına başlamıştı.

Taraflar, kontrat süresi ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜP RESMİLEŞECEK

Sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeri ile son detayları görüştükten sonra anlaşmayı resmileştirecek.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcunun yurt dışından da bir çok talibi var.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.