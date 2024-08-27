Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını KAP'a bildirdi Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de geride kalan 3 hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen ayrılık resmen gerçekleşti.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye giden 24 yaşındaki oyuncunun Premier Lig takımı Brighton'a transfer olduğunu duyurdu.

"GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

5+1 YILLIK SÖZLEŞME

Milli oyuncu, İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI RAKAM

Fenerbahçe bu transferden bonuslarla birlikte toplam 40 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 kazanacak.

40 GOLE KATKI YAPTI

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen ve 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.