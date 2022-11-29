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    Fenerbahçe, Fluminense'den Nino'yu istiyor

    Fenerbahçe, Fluminense'den Nino'yu istiyor

    Fenerbahçe sezon başında da istediği Brezilyalı stoper Nino'yu Fluminense'den transfer etmek istiyor. Kulübü oyuncuyu satmak istemesi halinde kapıyı 7 milyon eurodan açacak.
    • 29.11.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:52
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    Fenerbahçe, transfer operasyonuna devam ediyor, çalışmalar her geçen gün yoğunlaşıyor.

    Sarı-lacivertlilerin uzun süredir istediği yıldız isme kulübü de yeni sözleşme teklifi yaptı.

    Tecrübeli oyuncu ya kulübünün önerisini kabul edip takımında kalacak ya da transferi için görüşmeler hız kazanacak.

    Sarı-lacivertliler, sezon başında Nino için girişimlerde bulunmuştu. Ancak yaz aylarında Brezilya’da lig devam ettiği için Fluminense, kaptanına gelen teklifleri geri çevirdi.

    Fenerbahçe, Fluminense den Nino yu istiyor #1

    Nino yine listede

    Fenerbahçe, ocak ayında stoper takviyesi yapmayı planlıyor ve 25 yaşındaki savunmacı yine listede. Nino konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2024’ün sonunda bitecek.

    Fluminense, Nino’ya 2027 yılına kadar sürecek yeni bir kontrat teklif etti. Yeni mukavelede, başarılı oyuncunun senelik 1.3 milyon euro olan maaşı da 1.8 milyon euroya yükselecek.

    Sambacı, bu teklife vereceği yanıtla kariyerini şekillendirecek. Nino’nun Avrupa’da kendisini denemek istediği yönünde haberler geliyordu.

    Fenerbahçe, Fluminense den Nino yu istiyor #2

    7 milyon euro

    Fanatik'in haberine göre; 25 yaşındaki stoper eğer yeni sözleşmeyi kabul ederse, muhtemelen Avrupa defterini tamamen kapatarak uzun süre Fluminense’de kalmaya devam edecek. Ancak Nino’nun yeni kontrat önerisini geri çevirmesi halinde Brezilya ekibinin, yıldız stoperin satışına yeşil ışık yakacağı öne sürüldü.

    Fluminense’nin başarılı savunmacı için kapıyı 7 milyon eurodan açması bekleniyor.

    Fenerbahçe, Fluminense den Nino yu istiyor #3


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