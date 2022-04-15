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    Fenerbahçe Franck Etouga'yı istiyor

    Gana basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Franck Etouga'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 16:54
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    Fenerbahçe Franck Etouga'yı istiyor

    Fenerbahçe için Gana'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi; Franck Mbella Etouga.

    Gana basını, Asante Kotoko forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması muhtemel görülen Franck Mbella Etouga ile ilgilenen takımlardan birinin de sarı-lacivertliler olduğunu duyurdu.

    Medyanın haberinde ayrıca 20 yaşındaki futbolcunun Marsilya ve Saint-Etienne ile ismi verilmeyen birkaç Alman ekibinin radarında olduğu belirtildi.

    Öte yandan Asante Kotoko'nun ise oyuncusunun dikkat çektiğinin farkında olduğu ve yalnızca istedikleri rakamı ödemeye hazır olan kulüpler ile transfer görüşmesi yapacağı ifade edildi.

    Fenerbahçe Franck Etouga yı istiyor #1

    800 bin euro bonservisi var

    Gana temsilcisinin, takıma bonservissiz bir şekilde transfer ettiği genç futbolcunun değerinin ise 800 bin euro civarında olduğu aktarıldı.

    Ekim ayında Kamerun ekibi Fortuna Mfou'dan, Asante Kotoko'ya transfer olan Etouga, Kotoko'da 16 kez fileleri sarstı.

    Fenerbahçe Franck Etouga yı istiyor #2


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