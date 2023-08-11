Fenerbahçe, Fred ile anlaştı Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Fred, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirecek.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Kanarya, 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız orta saha Fred'i 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Resmi görüşmeler için İstanbul'a gelecek

Yıldız ismin transfer sürecini resmiyete dökmek için 48 saat içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray da istiyordu

Fred'in ismi Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'la da anılıyordu.

213 maçta 14 gol 19 asist

2018/19 sezonunun başında Shakhtar Donetsk'ten Manchester United'a transfer olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibinin forması ile 213 karşılaşmaya çıkarken, 14 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.