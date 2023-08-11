Fenerbahçe, Fred transferini KAP'a bildirdi

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan Fenerbahçe bir transfer daha gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, 10. transferini gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, Manchester United forması giyen yıldız orta saha Fred'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.
"Prensip anlaşmasına varılmıştır"
Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir.