Fenerbahçe, Fred transferini KAP'a bildirdi İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Fred'i renklerine bağladığını KAP'a bildirdi.

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan Fenerbahçe bir transfer daha gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, 10. transferini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Manchester United forması giyen yıldız orta saha Fred'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.

"Prensip anlaşmasına varılmıştır"

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: