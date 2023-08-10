Fenerbahçe, Fred ve Ndombele için atağa kalktı Orta sahaya yıldız isimler katmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere çıkarmasında Fred ve Ndombele'de ciddi mesafe katetti.

Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Orta saha için önemli isimler kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler rotayı İngiltere'ye çevirmişti.

Manchester United'dan Fred ve Tottenham'dan Tanguy Ndombele için temas kuran Ali Koç ve kurmayları iki transferde de büyük ilerleme kaydetti.

Ndombele kiralanacak

Fenerbahçeli yöneticiler, Tottenham Hotspur forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için İngiliz ekibi Tottenham'la temas kurdu.

Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.

Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fred için pazarlıklar sürüyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.

Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde noktalamak istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray da ilgileniyordu.