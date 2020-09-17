Fenerbahçe futbolcu satışında zirvede

Vedat Muriç'in Lazio'ya satılması sonrası büyük bir gelir elde eden Fenerbahçe, Türkiye'de yapılan en pahalı 14 futbolcu satışının yüzde 50'sinde yer alarak o konuda da bir başarıya imza attı.

Ekonomik olarak dar boğazdan geçen Süper Lig kulüplerinde futbolcu satışı çok kritik bir rol almaya başladı.

ZİRVEDE FENERBAHÇE VAR

Son olarak Fenerbahçe'nin Lazio'ya yaptığı Vedat Muriç satışından elde ettiği 17.5 milyon euroluk bonservis bedeli sarı-lacivertli kulübe can suyu olurken; kulüplerin daha önce yaptığı futbolcu satışları bir kez daha değerlendirmeye alındı.

Türkiye'de yapılan en pahalı futbolcu satışları dikkate alındığında yapılan en pahalı satışların yüzde 50'sinde Fenerbahçe imzasının olduğu görülüyor.

Türkiye'de yapılan en pahalı 14 futbolcu satışının yüzde 50'sinde Fenerbahçe imzası var.

TÜRKİYE'DEN EN YÜKSEK BEDELLE SATILAN FUTBOLCULAR

Cenk Tosun - Beşiktaş - Everton 22 milyon euro

Elvir Balic - Fenerbahçe - Real Madrid 21 milyon euro

Vedat Muriç - Fenerbahçe - Lazio 17.5 milyon euro

Yusuf Yazıcı - Trabzonspor - Lille 16.5 milyon euro

Badou Ndiaye - Galatasaray - Stoke City 16 milyon euro

Eljif Elmas - Fenerbahçe - Napoli 16 milyon euro

Moussa Sow - Fenerbahçe - El-Ehli 16 milyon euro

Cengiz Ünder - Başakşehir - Roma 13.4 milyon euro

Demba Ba - Beşiktaş - Shanghai Shenhua 13 milyon euro

Simon Kjaer - Fenerbahçe - Sevilla 12.5 milyon euro

Bruma - Galatasaray - RB Leipzig 12.5 milyon euro

Jay Jay Okocha - Fenerbahçe - Paris Saint Germain 12.4 milyon euro

Arda Turan - Galatasaray - Atletico Madrid 12 milyon euro

Nicolas Anelka - Fenerbahçe - Bolton Wanderers 12 milyon euro

Ozan Kabak - Galatasaray - Stuttgart 11 milyon euro

Emmanuel Emenike - Fenerbahçe - Spartak Moskova 10 milyon euro