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- Fenerbahçe futbolcu satışında zirvede
Fenerbahçe futbolcu satışında zirvede
- Haber Merkezi
- 17.09.2020 - 13:24
Ekonomik olarak dar boğazdan geçen Süper Lig kulüplerinde futbolcu satışı çok kritik bir rol almaya başladı.
ZİRVEDE FENERBAHÇE VAR
Son olarak Fenerbahçe'nin Lazio'ya yaptığı Vedat Muriç satışından elde ettiği 17.5 milyon euroluk bonservis bedeli sarı-lacivertli kulübe can suyu olurken; kulüplerin daha önce yaptığı futbolcu satışları bir kez daha değerlendirmeye alındı.
Türkiye'de yapılan en pahalı futbolcu satışları dikkate alındığında yapılan en pahalı satışların yüzde 50'sinde Fenerbahçe imzasının olduğu görülüyor.
Türkiye'de yapılan en pahalı 14 futbolcu satışının yüzde 50'sinde Fenerbahçe imzası var.
TÜRKİYE'DEN EN YÜKSEK BEDELLE SATILAN FUTBOLCULAR
Cenk Tosun - Beşiktaş - Everton 22 milyon euro
Elvir Balic - Fenerbahçe - Real Madrid 21 milyon euro
Vedat Muriç - Fenerbahçe - Lazio 17.5 milyon euro
Yusuf Yazıcı - Trabzonspor - Lille 16.5 milyon euro
Badou Ndiaye - Galatasaray - Stoke City 16 milyon euro
Eljif Elmas - Fenerbahçe - Napoli 16 milyon euro
Moussa Sow - Fenerbahçe - El-Ehli 16 milyon euro
Cengiz Ünder - Başakşehir - Roma 13.4 milyon euro
Demba Ba - Beşiktaş - Shanghai Shenhua 13 milyon euro
Simon Kjaer - Fenerbahçe - Sevilla 12.5 milyon euro
Bruma - Galatasaray - RB Leipzig 12.5 milyon euro
Jay Jay Okocha - Fenerbahçe - Paris Saint Germain 12.4 milyon euro
Arda Turan - Galatasaray - Atletico Madrid 12 milyon euro
Nicolas Anelka - Fenerbahçe - Bolton Wanderers 12 milyon euro
Ozan Kabak - Galatasaray - Stuttgart 11 milyon euro
Emmanuel Emenike - Fenerbahçe - Spartak Moskova 10 milyon euro