Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Milan Skriniar'la anlaştı

Haber Merkezi

Fenerbahçe, uzun süredir Galatasaray’ın gündeminde yer alan Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar’ı İstanbul’a getiriyor.

Sarı-lacivertli ekip Skriniar ile anlaşma sağladı.

28 yaşındaki stoper, bugün saat 15.30'da sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a gelecek.

RESMEN AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli takım, Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." denildi.

Oyuncu bugün 15.30 sularında sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.

MOURINHO ARAYIP İKNA ETTİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Skriniar’ı bizzat telefonla arayarak takıma katılması için ikna etti.

Görüntülü yapılan bu görüşmenin ardından oyuncunun Fenerbahçe’ye transferine sıcak baktığı belirtildi.

PSG KADROSUNDA YOK

Milan Skriniar, bu akşam Paris Saint-Germain'in Manchester City ile oynayacağı maçın kadrosuna da dahil edilmedi.