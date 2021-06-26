Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Van Aanholt'a teklif yaptı

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile de adı geçen Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un menajerine 3 yıllık teklif yaptı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de çok önemli bir gelişme yaşandı.

Başkan Ali Koç'un transfer için hedef gösterdiği bölgelerden bir tanesi olan sol bek mevkisi için Hollanda Milli Takımı'nda yer alan bir isimle temasa geçildi.

Galatasaray'ın da uzun bir süredir transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için sarı-lacivertli kurmaylar girişimde bulundu.

Cyrstal Palace ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcunun menajeri ile bir araya gelerek 3 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi.





"EURO 2020'YE KONSANTRE OLDUM"

Teklif, Hollanda Milli Takım kampında bulunan Van Aanholt'a da iletildi. Hollandalı sol bek, "Şu anda sadece EURO 2020'ye konsantre olmuş durumdayım. Turnuvanın ardından tekrar görüşelim." cevabını verdi.

İki takımın da Hollandalı futbolcuyla temmuz ayında yeniden görüşeceği belirtildi.