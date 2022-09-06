Fenerbahçe, genç oyuncu Adamo Nagalo ile ilgileniyor

Fenerbahçe, genç oyuncu Adamo Nagalo ile ilgileniyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Adamo Nagalo'yu transfer etmek istiyor.

Süper Lig'in ilk 5 haftasına iyi bir başlangıç yapıp 10 puan toplayan ve 3.sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Teknik Direktör Jorge Jesus'un transfer yapmayı planlamıyoruz demesine rağmen Fenerbahçe yönetimi, TFF'nin belirlediği yabancı sınırına uygun bir şekilde kadrosuna takviye yapmayı düşünüyor. TFF yabancı kuralında 21 yaş altı 3 oyuncunun listeye eklenebileceğini açıklamıştı.

Yabancı sınırına takılmıyor

Bu kapsamda kadrosuna genç bir yabancı futbolcu katmak isteyen sarı-lacivertliler, Nordsjaelland'ın 19 yaşındaki stoperi Adamo Nagalo ile ilgileniyor.

Fenerbahçe yönetimi 21 yaş altı oyuncu hakkını Fildişi Sahilli genç oyuncu ile doldurmayı planlayıp Nagalo'yu transfer etmek istiyor.

Takımının vazgeçilmezi

3 sezondur Nordsjaelland forması giyen Adamo Nagalo, bu sezon Danimarka Ligi'nde bütün maçlara ilk 11'de başladı ve 8 maçta 1 asist'lik performans gösterdi. 8 haftası geride kalan Danimarka Ligi'nde Nordsjaelland 1.sırada bulunuyor.