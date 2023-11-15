Fenerbahçe, Gençlerbirliği altyapısından 3 ismi renklerine bağladı Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lider durumda bulunan Fenerbahçe, 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 15 yaşındaki 3 oyuncusunu kadrosuna kattı.

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin'i transfer etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesindeki lisans bilgi bölümünde, üç oyuncunun da sarı-lacivertli takıma transfer olduğu ve amatör lisanslarının çıktığı bilgisi yer aldı.

Üçü de 15 yaşında olan futbolcuların Fenerbahçe'ye transferi için Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Futbolcular için Fenerbahçe'yle 200 bin euro karşılığında anlaştık"

Fenerbahçe'yle dört genç oyuncu için anlaştıklarını anlatan Akdaş, şu ifadeleri kullandı:

Bir oyuncumuzun kendisi ve ailesi gitmek istemedi. Dolayısıyla Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin gitti. Futbolcular için Fenerbahçe'yle 200 bin euro karşılığında anlaştık. Fenerbahçe bu oyuncuları satarsa sonraki satıştan da pay hakkımız yüzde 15 olarak bulunuyor.

Üç genç oyuncu röportaj vermişti

Fenerbahçe'ye transfer olan genç futbolcular, ilk röportajlarını bu yıl başında Anadolu Ajansı'na vermişti.

İsmini Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsanesi "Sinyor" lakaplı Can Bartu'dan alan Can Bartu Çığır, şu ifadeleri kullanmıştı:

Adımı en güzel şekilde temsil etmek ve Türk futbol tarihine bir Can Bartu ismi daha yazdırmak istiyorum.

Yiğit Evin ise röportajında, şu şekilde konuşmuştu:

Fenerbahçe'ye gitmek gurur verici. Önceliğimiz Gençlerbirliği'ni, ailemizi ve Fenerbahçe armasını da en iyi şekilde temsil etmek. Fenerbahçe'de A takıma kadar çıkıp Gençlerbirliği altyapısındaki çocuklara da örnek olmak istiyoruz.

Futbola Karabük'te başlayan ve 2019'da 11 yaşındayken yeteneği keşfedilip Gençlerbirliği'nin altyapısına transfer olan Utku Karakaya ise röportajında Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Luka Modric ile Kevin De Bruyne'ü örnek aldığını anlatmıştı.

Arda da Gençlerbirliği'nden gelmişti

Sarı-lacivertlilerin Real Madrid'e rekor bonservis bedeliyle sattığı Arda Güler, 2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin birçok altyapı kategorilerinde forma giymişti.

Yıldız isim, 20 Şubat 2019 tarihinde 150.000 TL karşılığında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer olmuştu.