Fenerbahçe, Ghislain Konan ile anlaştı

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Reims forması giyen Ghislain Konan'ın kulübü ve kendisiyle anlaştığı öğrenildi.

Filip Novak'ın dışında elinde sol bek bulunmayan Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Ghislain Konan transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Stade Reims ile 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan sarı-lacivertliler Konan'ın Afrika Kupası'ndan dönüşü için beklemeye geçmişti.

Mısır'a penaltılarla kaybederek kupadan elenen Fildişi Sahilleri'nde 26 yaşındaki sol bek de turnuvadan döndü.

SALAH'A KARŞI ÜSTÜN OYNADI

3.5 yıllık sözleşme için Konan ile bir kez daha görüşecek olan sarı-lacivertlilerin transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

Defansif yanı çok güçlü bir oyuncu olan Konan, Mısır maçında Liverpool forması giyen Salah'a adım attırmazken girdiği 10 ikili mücadelenin 8'ini kazandı, hava topu mücadelesinde 2'de 2 yaptı.

"BİZ FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"

Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot, Fransız basınına yaptığı açıklamada, oyuncusu Konan için Fenerbahçe ile anlaştıklarını söyledi.

Caillot, "Konan için birçok takımdan teklifler aldık. Kendisi de artık başka bir takımda oynamak istiyor. Fenerbahçe'nin yaptığı teklif bizim açımızdan oldukça tatmin edici. Biz Fenerbahçe ile anlaştık. İngiltere'den de Konan'ı isteyen takımlar vardı." ifadelerini kullandı.

Reims'e 2018 yılında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 4 milyon euro karşılığında transfer olan Fildişili yıldız, Fransız ekibiyle çıktığı 88 maçta 3 gol atarken, 5 de asist yaptı.