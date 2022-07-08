Petrol
105.55
0.86%
Euro
17.6294
0.38%
Dolar
17.3141
0.27%
Altın
972.85
0.77%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
380.579
5.57%
BTXN Coin
6.56
2.82%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Fenerbahçe, Giuseppe Pezzella ile anlaştı

    Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki İtalyan sol ek için Parma ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
    • 08.07.2022 - 17:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Giuseppe Pezzella ile anlaştı

    Sarı-lacivetli ekip, adeta kanayan bir yarası olan sol bek sorununun ilacını İtalya’da arıyor.

    Güncel olarak sol bek mevkisinde Ferdi Kadıoğlu oynasa da sarı-laciverli teknik adam milli futbolcuyu hücüm hattında kullanmak istiyor.

    Bu sebeple Fenerbahçe, Giuseppe Pezzella’yı kadrosuna katmak istiyor

    Anlaşma sağlandı

    Gianluca Di Marzio’nun haberine göre; Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için İtalya temsilcisi Parma ile anlaşma sağlandığı aktarıldı.

    Pezzella’nın ise bir yılı opsiyonlu olmak üzeri 4 yıllık imza atması beklendiği ifade edildi.

    29 maçta 2 asist

    Geçtiğimiz sezon Atalanta’da kiralık olan İtalyan oyuncu Giuseppe Pezzella, 29 maçın 12’sine 11 başladı. Toplamda 29 maçta süre alan sol bek 2 asist yaptı.

    Fenerbahçe, Giuseppe Pezzella ile anlaştı #1


    İlginizi Çekebilir

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrade

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Shinzo Abe kimdir,kaç yaşında? Shinzo Abe öldü mü?
    Gündem

    Shinzo Abe kimdir,kaç yaşında? Shinzo Abe öldü mü?

    Marcao, kamp kadrosuna alınmadı
    Futbol

    Marcao, kamp kadrosuna alınmadı

    Görüş Bildir