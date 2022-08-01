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    Fenerbahçe, Gökhan Akkan ile anlaştı

    Kaleci transferi için bir süredir arayış içerisinde olan Fenerbahçe yönetiminin Rizespor forması giyen Gökhan Akkan ile anlaştığı öğrenildi.
    • 01.08.2022 - 09:27
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    Fenerbahçe, Gökhan Akkan ile anlaştı

    Önümüzdeki sezon kaleci rotasyonu için bir arayışı olan Fenerbahçe bir süredir çeşitli adaylarla görüşmeler yapmaktaydı.

    Fenerbahçe'de kaleci transferi için gündeme gelen isimlerden birinin de Rizesporlu Gökhan Akkan olduğu ciddi bir şekilde konuşuluyordu.

    Rizespor yönetimiyle bir süredir Gökhan Akkan'ın transferi için görüşme halinde olan Fenerbahçe'nin uzun süredir devam eden pazarlıkların sonucunda anlaşmayı sağladığı öğrenildi.

    Fenerbahçe, Gökhan Akkan ile anlaştı #1

    Fenerbahçe'yi çok istiyor

    Gökhan Akkan'ın Rizespor'un geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda etmesinin ardından takımdan ayrılma yönünde bir isteği olduğu biliniyordu.

    Rizespor'un yeni sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında da kadroda yer almayan Gökhan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

    Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok sıcak bakan tecrübeli kaleci için Karadeniz ekibine 1.5 milyon euro bonservis ödenmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe, Gökhan Akkan ile anlaştı #2


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