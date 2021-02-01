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- Fenerbahçe, Gülhan Üreyen'i İnegölspor'a kiraladı
Fenerbahçe, Gülhan Üreyen'i İnegölspor'a kiraladı
Fenerbahçe, Gülhan Üreyen'i 1.5 sezonluğuna İnegölspor’a kiraladı.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 13:48
- Güncelleme : 01.02.2021 - 13:51
Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöspor'a kiraya verdi.
FENERBAHÇE AÇIKLADI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 1,5 sezonluğuna İnegölspor'a kiralandığı belirtilerek, "Sporcumuz 2021-22 sezonunun sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir." denildi.