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    Fenerbahçe, Gülhan Üreyen'i İnegölspor'a kiraladı

    Fenerbahçe, Gülhan Üreyen'i 1.5 sezonluğuna İnegölspor’a kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 13:51
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    Fenerbahçe, Gülhan Üreyen'i İnegölspor'a kiraladı

    Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöspor'a kiraya verdi.

    FENERBAHÇE AÇIKLADI

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 1,5 sezonluğuna İnegölspor'a kiralandığı belirtilerek, "Sporcumuz 2021-22 sezonunun sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir." denildi.

    Fenerbahçe, Gülhan Üreyen i İnegölspor a kiraladı #1

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