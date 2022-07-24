Fenerbahçe, Gustavo Henrique için son aşamada

Gustavo Henrique için her konuda anlaşan Fenerbahçe, Brezilya temsilci Flamengo’ya 29 yaşındaki stopere 2.5 milyon euro teklif etti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı için pazarlık aşamasında.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hızla sürerken, transferi konusunda takımdan ayrılması kesinleşen Kim Min-Jae'nin ve beklenmedik sakatlığı sonrası Serdar Aziz'in eksikliği sonucu savunmadaki boşluğu doldurmak için sarı-lacivertli ekip çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus’un listesinde olan bir başka Brezilyalı stoper Nino için hazırlıklarına devam ederken, Brezilya'daki O Dia Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique ile çok yakın.

Jesus’un öğrencisi

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin menajeriyle geçtiğimiz günlerde video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirmişti. Daha önce Flamengo'da hocalık yapan Jorge Jesus'un da eski öğrencisi olan Henrique'nin maaşı ve sözleşme süresi konusunda ortak noktada anlaşılması bekleniyordu.

Pazarlık sürüyor

Jorge Jesus'un, Flamengo'dan da yakından tanıdığı Henrique'nin tarafıyla her konuda anlaşma sağlanmıştı. Brezilya basınında çıkan haberdeki bir başka detay Fenerbahçe'nin, Brezilyalı ekibe 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği yönünde.

Flamengo’nun ise bu teklife sıcak bakmadığı ve en az 3.5 milyon euro talep ettiği belirtildi.

En fazla 3 milyon euro

Sarı-lacivertli ekibin 29 yaşındaki stoper için indirim beklediği ve taraflar arasında sıkı pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. İkna sürecinde Jesus'un da kilit rol oynaması beklenirken, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi bonuslarla birlikte en fazla 3 milyon euroya çıkarabileceği konuşuluyor.

Sözleşmesi 2023 Aralık ayında bitecek Gustavo Henrique için Türkiye'de oynamak konusunda istekli olduğu bilinirken, anlaşmanın sağlanması halinde transferin kısa sürede resmiyet kazanacağı söyleniyor.