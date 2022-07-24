Petrol
97.05
-1.35%
Euro
18.1555
0.18%
Dolar
17.7979
0.40%
Altın
987.18
0.22%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.647
-2.84%
BTXN Coin
10.55
-5.55%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C
    Fenerbahçe, Gustavo Henrique için son aşamada

    Fenerbahçe, Gustavo Henrique için son aşamada

    Gustavo Henrique için her konuda anlaşan Fenerbahçe, Brezilya temsilci Flamengo’ya 29 yaşındaki stopere 2.5 milyon euro teklif etti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı için pazarlık aşamasında.
    • 24.07.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hızla sürerken, transferi konusunda takımdan ayrılması kesinleşen Kim Min-Jae'nin ve beklenmedik sakatlığı sonrası Serdar Aziz'in eksikliği sonucu savunmadaki boşluğu doldurmak için sarı-lacivertli ekip çalışmalarını hızlandırdı.

    Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus’un listesinde olan bir başka Brezilyalı stoper Nino için hazırlıklarına devam ederken, Brezilya'daki O Dia Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique ile çok yakın.

    Fenerbahçe, Gustavo Henrique için son aşamada #1

    Jesus’un öğrencisi

    Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin menajeriyle geçtiğimiz günlerde video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirmişti. Daha önce Flamengo'da hocalık yapan Jorge Jesus'un da eski öğrencisi olan Henrique'nin maaşı ve sözleşme süresi konusunda ortak noktada anlaşılması bekleniyordu.

    Fenerbahçe, Gustavo Henrique için son aşamada #2

    Pazarlık sürüyor

    Jorge Jesus'un, Flamengo'dan da yakından tanıdığı Henrique'nin tarafıyla her konuda anlaşma sağlanmıştı. Brezilya basınında çıkan haberdeki bir başka detay Fenerbahçe'nin, Brezilyalı ekibe 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği yönünde.

    Flamengo’nun ise bu teklife sıcak bakmadığı ve en az 3.5 milyon euro talep ettiği belirtildi.

    Fenerbahçe, Gustavo Henrique için son aşamada #3

    En fazla 3 milyon euro

    Sarı-lacivertli ekibin 29 yaşındaki stoper için indirim beklediği ve taraflar arasında sıkı pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. İkna sürecinde Jesus'un da kilit rol oynaması beklenirken, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi bonuslarla birlikte en fazla 3 milyon euroya çıkarabileceği konuşuluyor.

    Sözleşmesi 2023 Aralık ayında bitecek Gustavo Henrique için Türkiye'de oynamak konusunda istekli olduğu bilinirken, anlaşmanın sağlanması halinde transferin kısa sürede resmiyet kazanacağı söyleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı
    Magazin

    Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    İzmir'de sıcak havadan dolayı Kordon boş kaldı
    Gündem

    İzmir'de sıcak havadan dolayı Kordon boş kaldı

    Görüş Bildir