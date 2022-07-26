Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi açıkladı

Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique transferi için Flamengo ve oyuncu ile anlaştıklarını açıkladı.

Transfer sezonunun en hareketli takımı Fenerbahçe, takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Kim Min Jae'nin satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper transferi için hamlesini yaptı.

Fenerbahçe, adı bir süredir gündemde yer alan Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirdi.





Fenerbahçe'nin açıklaması

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Gustavo Henrique'nin geliş saati belli oldu / Haberi için tıklayın