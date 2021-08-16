Fenerbahçe, Hee-chan Hwang ile illgileniyor

Fenerbahçe, 25 yaşındaki stoper Min-jae Kim'in vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı olan Hee-chan Hwang’ı da gözüne kestirdi.

Sarı-lacivertliler transferde hız kesmiyor. Fenerbahçe, stoper hattını Min-jae Kim ile güçlendirmişti. Kim, bu sezon sarı-lacivertlilerin tek Güney Koreli oyuncusu olmayacak gibi görünüyor.

Fenerbahçe, 25 yaşındaki stoperin vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı olan Hee-chan Hwang’ı da gözüne kestirdi.

Dembele transferi gerçekleşmesi halinde Pelkas’ı Lyon’a gönderecek olan Fenerbahçe, Yunan yıldızın boşluğunu Hwang ile doldurmayı planlıyor.

Hee-chan Hwang'in performansı İZLE

HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR

25 yaşındaki futbolcu, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor. Düzenli forma şansı bulamadığı için Leipzig’den ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun, sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Fanatik’in haberine göre; Fenerbahçe, Hwang’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Alman ekibiyle görüşmelerin aracılar vasıtasıyla başladığı, olumlu bir şekilde ilerlediği kaydedildi.

Güney Koreli hücum oyuncusu, geçen sezon Leipzig ile çıktığı 26 maçta 753 dakika süre alabildi, 3 gol atıp 3 asist yaptı.