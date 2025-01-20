Fenerbahçe için geliyor: Diego Carlos

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Fenerbahçe, Aston Villa'nın deneyimli stoperi Diego Carlos'un transferini resmiyete dökmek için geri sayıma geçti. Brezilyalı savunmacının, sarı-lacivertli takıma katılmak üzere bu gece İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN SONRA İMZA

Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe, hem Aston Villa hem de Diego Carlos ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki oyuncu, İstanbul’a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

11 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe'nin, bu transfer için İngiliz kulübüne 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Bu tutarın 4 yıl boyunca taksitler halinde ödeneceği ifade edildi.

KADRO DIŞI KALDI

Brezilyalı stoper, Aston Villa'nın cumartesi günü Arsenal ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.

Bu sezon Premier Lig'de 17 maçta 1403 dakika süre bulan Carlos, savunmadaki tecrübesiyle Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir katkı sunması beklenen isimlerden biri olacak.