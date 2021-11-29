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Fenerbahçe için Isco iddiası
İspanyol Fichajes, Fenerbahçe'nin Real Madrid'le kontratı bitecek olan Isco ile ilgilendiğini iddia etti.
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 11:04
- Güncelleme : 29.11.2021 - 11:15
Süper Lig’de ilk yarının sona ermesine haftalar kaldı. Fenerbahçe’nin, bu akşam oynayacağı Göztepe maçının ardından 5 maçı kalacak.
Sarı-lacivertliler devre arasında takıma takviye yapmayı düşünüyor. Fenerbahçe için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.
Fichajes sitesindeki haberde, sarı-lacivertli takımın Real Madrid'de forma şansı bulamayan Isco ile ilgilendiği belirtildi.
TRANSFER LİSTESİNDE ISCO DA VAR
Ancelotti ile yıldızı barışmayan 29 yaşındaki 10 numaranın, takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız ismin; Arsenal, Sevilla ve Real Betis'in de radarında yer aldığı vurgulanırken, Fenerbahçe'nin de bonservis bedeli ödemeyeceği bu transferi cazip bulduğu kaydedildi.