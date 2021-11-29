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    Fenerbahçe için Isco iddiası

    Fenerbahçe için Isco iddiası

    İspanyol Fichajes, Fenerbahçe'nin Real Madrid'le kontratı bitecek olan Isco ile ilgilendiğini iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 11:15
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    Süper Lig’de ilk yarının sona ermesine haftalar kaldı. Fenerbahçe’nin, bu akşam oynayacağı Göztepe maçının ardından 5 maçı kalacak.

    Sarı-lacivertliler devre arasında takıma takviye yapmayı düşünüyor. Fenerbahçe için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

    Fichajes sitesindeki haberde, sarı-lacivertli takımın Real Madrid'de forma şansı bulamayan Isco ile ilgilendiği belirtildi.

    Fenerbahçe için Isco iddiası #1

    TRANSFER LİSTESİNDE ISCO DA VAR

    Ancelotti ile yıldızı barışmayan 29 yaşındaki 10 numaranın, takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi.

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız ismin; Arsenal, Sevilla ve Real Betis'in de radarında yer aldığı vurgulanırken, Fenerbahçe'nin de bonservis bedeli ödemeyeceği bu transferi cazip bulduğu kaydedildi.

    Fenerbahçe için Isco iddiası #2

    Fenerbahçe için Isco iddiası #3

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