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    Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın Abdülkerim Bardakçı yarışı

    Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın Abdülkerim Bardakçı yarışı

    Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konyaspor’un stoper Abdülkerim Bardakçı için yarışıyor. Siyah-beyazlıların, Salih Uçan artı 2.6 milyon euro önerdiği futbolcu için Fenerbahçe 5 milyon euro teklif etti.
    • 30.05.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 12:18
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    Sezonu üçüncü sırada bitiren Konyaspor’un başarısında büyük payı bulunan Abdülkerim Bardakçı, transferin gözdesi oldu.

    27 yaşında ve 1.85 metre boyundaki defans oyuncusu için Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor.

    Fenerbahçe bitirmeye yakın

    Siyah-beyazlıların Abdülkerim’in bonservisi için Konyaspor’a Salih Uçan artı 2.6 milyon euro teklif ettiği, buna karşın 5 milyon euro öneren sarı-lacivertlilerin transferi bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi.

    Sarı-lacivertlilerin, Konyaspor yönetiminden izin alarak tecrübeli stoperle de bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı kulübün yetkilileri konuyla ilgili olarak, “Aslında biz Abdülkerim’den çok memnunuz. Gerek başarılı performansı ve gerekse Türk olması değerini artırıyor. Ayrıca gelişime açık bir oyuncu Biz kendisinin takımda kalmasını çok istesek de belli bir seviyeden sonra bir Anadolu kulübünün böyle değer kazanan oyuncuyu tutabilmesi çok zor.” dedi.

    Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın Abdülkerim Bardakçı yarışı #1

    "Sakatlığı nedeniyle kadroya alamadım"

    Defanstaki başarısının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakçı, 5 gol, 3 asistle skora en çok katkı yapan stoperler arasında yer aldı.

    Güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla Konyaspor taraftarlarının ‘Goril’ lakabı taktığı Abdülkerim, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefafan Kuntz’un da beğeniyle izlediği oyuncular arasında. Kuntz, hafta içi yaptığı açıklamada Konyasporlu futbolcudan övgüyle bahsedip, “Sakatlığı nedeniyle kadroya alamadım.” demişti.

    Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın Abdülkerim Bardakçı yarışı #2


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