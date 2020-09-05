Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Kalinic savaşı

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ın uzun süredir ilgilendiği Hırvat golcü Nikola Kalinic'i listesine aldı. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'i Lazio'ya sattıktan sonra bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışı içine giren Beşiktaş, bir süredir Nikola Kalinic ile görüşüyordu.

Atletico Madrid'in sözleşmesi 1 yıl sonra biteceği için satmayı planladığı Hırvat golcü için 2.5 milyon euro istediği, siyah-beyazlıların ise 1.5 milyon euro teklif ettiği biliniyordu.

Uzun süredir İspanyol ekibiyle pazarlık halinde olan Beşiktaş'a bir rakip çıktı.

YA ZAHAVİ YA KALİNİC

Vedat Muriç'i Lazio'ya satmayı planlayan ve görüşmelerde son aşamaya gelen Fenerbahçe'nin, Kosovalı golcünün yerine Kalinic ya da Eran Zahavi'den birini transfer etmek istediği öğrenildi.

Bir taraftan Zahavi ile görüşmelerini sürdüren Kanarya'nın, Kalinic'in menajeriyle de irtibata geçtiği belirtildi.

Ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ın, ezeli rakibinin yaptığı girişim sonrası nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor...