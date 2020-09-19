Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Nazım Sangare yarışı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş, Antalyasporlu Nazım Sangare'nin peşine düştü. Sarı-lacivertlilerin bu tranferinde bir adım önde olduğu öğrenildi.

Gökhan Gönül'le rekabet edebilecek bir sağ bek arayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Nazım Sangare'nin peşine düştü.

ANTALYA F.BAHÇE'Yİ, SANGARE BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Antalyaspor'un kapısını çalan sarı-lacivertli yönetim, büyük oranda anlaşma sağlarken, oyuncunun ilk tercihinin ise Beşiktaş olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda yedek oturacak olan 26 yaşındaki futbolcu, bu nedenle ilk 11'deki yeri garanti olan Beşiktaş'a gitmek istediği öğrenildi.

Ancak siyah-beyazlıların teklifini yetersiz bulan Antalyaspor yönetimi, oyuncuyu Fenerbahçe'ye satmaktan yana.

Kanarya'nın kulübüyle anlaşma sağladığı için bu transferde bir adım önde olduğu belirtildi.

İlerleyen günlerde bu transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.