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    Fenerbahçe ile Rizespor, Vedat Muriç konusunda anlaşamadı

    Fenerbahçe ile Rizespor, Vedat Muriç konusunda anlaşamadı

    Rizespor, eski futbolcusu Vedat Muriç'in Lazio'ya satılmasının ardından, Fenerbahçe'nin kapısını çalarak hak ettiği payı istedi. Sarı-lacivertliler ise para yerine oyuncu vermek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 09:51
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    Geçtiğimiz sezonun başında 3.5 milyon euro artı bir sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 15'i karşılığında Vedat Muriç'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Kosovalı golcüyü 1 yıl sonra Lazio'ya sattı.

    RİZESPOR'A VERİLECEK PARA: 2.5 MİLYON EURO

    Sözleşmedeki madde gereği Karadeniz ekibine 2.5 milyon euro ödemesi yapması gereken sarı-lacivertlilerin, Rizespor'a para yerine oyuncu teklif ettiği öğrenildi.

    RİZESPOR REDDETTİ

    Ancak yapılan bu öneriyi reddeden Rizespor yönetimi, parayı nakit olarak istediklerini belirtti.

    F.BAHÇE YENİ BİR TEKLİF SUNACAK

    Rize'den gelen bu cevap üzerine yeni bir teklif sunmaya hazırlanan Kanarya'nın, bu kez oyuncu artı bir miktar para önereceği kaydedildi.

    Fenerbahçe ile Rizespor, Vedat Muriç konusunda anlaşamadı #1

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